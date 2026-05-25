不倫チャットが招いた、泥沼の末路。番組で明かされた衝撃の実態に迫る。【画像】女性歌手、既婚者と“濃厚スキンシップ”5月23日に韓国で放送された『イ・ホソンのサイダー』第21回では、「このろくでもない愛」をテーマに、執着や不倫、依存的な関係について取り上げた。この日のワースト1位は、「愛とは何なのか、不倫の波濤」というエピソードだった。結婚12年目の投稿者は、妻のスマートフォンで別の男性とのやり取りを発見。