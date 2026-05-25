歌手兼俳優イ・ジフンが、最近の“モンスターペアレント”騒動後、残念な知らせを伝えた。去る5月24日、イ・ジフンは「皆さんのお祈りを切実にお願いしたい。今、ルヒが高熱と咳でとてもつらそうにしているが、検査の結果、パライフラエンザウイルスとボカウイルスに同時に感染したという話を聞いた」と明かした。【関連】イ・ジフンの妻、飴玉1つで娘の保育園を非難？続けて、「幼い我が子が力も出ずに苦しんでいる姿を見るのは、