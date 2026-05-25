坂角総本舖は2026年5月26日から、名古屋駅東海道新幹線下りホーム6号車付近に、名古屋限定商品「ゆかり黄金缶」が購入できる、黄金色の自動販売機を設置する。【ゆかり黄金缶自販機 概要】取扱商品:ゆかり黄金缶 10枚入価格:918円(税込)稼働開始日:2026年5月26日 ※前日からテスト運用開始予定設置場所:名古屋駅東海道新幹線 下りホーム6号車付近支払方法:キャッシュレス決済【ゆかり黄金缶の画像はこちら】【坂角総本舖 海老せん