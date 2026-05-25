テヨンが、東方神起やEXOらが所属するSMエンターテインメントの中で、“ビジュアルメンバー”1位を自負した。5月24日に韓国で放送されたKBS 2TVバラエティ番組『社長の耳はロバの耳』には、NCTのテヨンがスペシャルゲストとして出演した。【写真】テヨンが東京に！「また聖地増えそう」兵役を終え、ソロとしてカムバックしたテヨンは、SMエンターテインメント内でも“ビジュアルメンバー”を代表する存在として知られている。これ