シュークリーム専門店「ビアードパパ」は6月1日から、7店舗限定で「チョコミントシュー」を発売する。価格は320円(税込)。販売期間は6月30日までを予定している。「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト販売されていた商品で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、現在のトレンドに合わせて新たに開発した。ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。中