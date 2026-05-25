だるさ、むくみ、ライン…毎日頑張る脚が抱える数ある不調。その隠れたサインとして、じわじわと注目されている足指の状態、「寝指」にリーチ。夏に向け、足指を意識する季節に近づくからこそ、寝指ほぐしで姿勢の改善にトライ。健康的な美脚へ導く近道を。美脚の達人山内まやさんフットケアリスト。ネイルサロン「DoigtdeFée」代表。角質肥厚などの再発を防ごうと解剖学を学ぶ。著書に『寝指1分ほぐし足の悩みは全部、指で解