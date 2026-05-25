訪れた歴史的な節目BMWのプロダクトをベースに、よりハイパフォーマンスで、かつラグジュアリーなモデルをプロデュースしてきた『アルピナ』。【画像】もうすぐ買えなくなる最後の純血アルピナ！『BMW アルピナD3 Sリムジン』全26枚正確には創業者の名前を掲げた『アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーペン』という社名を持つ、この世界でもおそらくは最も小さな自動車メーカー。同社にまさに歴史的な節目が訪れることが世界中