兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、指名手配された男が事件発覚前、警察に対し「人を殺した」という趣旨の話をしていたことがわかりました。今月19日、兵庫県たつの市の住宅で住人の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害されているのが見つかり、警察は、住所・職業不詳の大山賢二容疑者について千尋さんに対する殺人の疑いで逮捕状をとり、全国に指名手配しました。その後の捜査関係者への取材で、大山容疑者が事件