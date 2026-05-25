革新的な5か年計画の概要ステランティスは、グローバル事業の成長と将来性の確保を目指す600億ユーロ（約11兆円）規模の事業再生計画を発表した。その一環として、2030年までに60車種の新型車と50車種の「大幅な」改良モデルを投入する。【画像】欧州で大ヒット中！ 3本の「爪」を持つコンパクトハッチバック【プジョー208を詳しく見る】全48枚14のブランドを擁するステランティスは5月21日、「FaSTLAne 2030」と名付けた新たな5