日経平均株価が初めて6万5000円を超えました。25日朝の日経平均株価は一時、2000円以上値を上げ初めて6万5000円を超えました。イラン情勢をめぐり戦闘終結への期待感や高止まりしていた原油価格の下落も追い風となり、AI・半導体関連株を中心に買いが入っています。市場関係者は「やや楽観的な動きであることは否めないが、このAIブームに乗ることが優勢となっている」としています。