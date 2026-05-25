元日本ハムで現在はトロント・ブルージェイズでフロントスタッフとして働く加藤豪将氏（３１）が２５日、自身のＸを更新。妻の第１子妊娠を報告した。「２０２６年秋に家族がひとり増えます元気に会える日を楽しみにしています！」とつづった。本拠地ロジャーズセンターの塁上にピンクのシューズ、「ＢＡＢＹ」「ＧＩＲＬ」と記されたボール、赤いバットの写真とともに投稿。秋に第１子となる長女が誕生する見込み。日本ハ