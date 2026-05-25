俳優の川栄李奈（３１）と上坂樹里（２０）が２５日、都内で大手コンビニチェーン「ローソン」の「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２８）、ヒコロヒー（３６）、梅沢富美男（７５）と登壇した。川栄は４月に廣瀬智紀との離婚を発表して以降、初めて報道陣の前に姿を見せた。同社の新ＣＭで、川栄はローソンの店長役、新ＣＭキャラクターとなった上坂は店員役を演じている。川栄は２１年にＮＨ