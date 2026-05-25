【明治安田J1百年構想リーグ】東京ヴェルディ 0−6 横浜F・マリノス（5月24日／味の素スタジアム）【映像】爆速すぎる「60m独走ゴール」（実際の様子）快勝劇の幕開けは、圧巻の60メートル独走弾だった。横浜F・マリノスのMF近藤友喜が叩き込んだ衝撃弾にSNSが沸いている。横浜FMは5月24日、明治安田J1百年構想リーグの最終節で東京ヴェルディと敵地で対戦。北海道コンサドーレ札幌から今季新加入の近藤は右ウイングでスタメン