サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日）に臨む日本代表は２５日、千葉市内で、壮行試合のアイスランド戦に向けた（３１日、ＭＵＦＧ国立）国内合宿をスタートさせた。初日はＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝ら国内組と海外組の一部が全体練習に参加。“緊急招集”となったＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝も合流した。１３人は練習前に実施されたミニイベントに参加。応援メッセージが書かれたフラ