【スーパーフォーミュラ】第5戦（決勝・5月24日／鈴鹿サーキット）【映像】ライバルも「痺れました」優勝決めた劇的瞬間F1直下のカテゴリであるF2も経験しているトヨタの伏兵が、その素晴らしい実力と冴え渡るドライビングを見せつけ、スーパーフォーミュラで5年ぶり、ホンダから移籍後初となる優勝を勝ち取った。福住仁嶺（NTT docomo Business ROOKIE）は、予選でチーム初のポールポジションを獲得すると、スタートからトッ