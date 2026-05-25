お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が25日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都）の女子生徒ら2人が死亡した事故について言及した。山里は、「まず今回、この件について、僕がなんでこれだけのことで取材とか行かないのかなみたいなことを言ってしまったことで、いやいや取材はしてるけど、まだやってないだけでっていうふ