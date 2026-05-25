タレントのJOYが、自身の公式Xを更新。宅配ピザを注文し、崩れた状態で届いた写真を投稿すると、ネット上で驚きの声があがっている。【写真】形ぐちゃぐちゃ！想像以上に酷い…JOYに届いた宅配ピザJOYは、定期的に株や家族のことなど私生活について語っているが、今回は「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と写真を投稿。形が崩れたピザを見ることができる。続けてJOYは「こんなにピザが