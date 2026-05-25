タレントの堀ちえみが24日、自身のアメブロを更新。都内にある湯島天満宮のお祭りに参加したことを報告した。【映像】堀ちえみ（59）、韓国の美容皮膚科へ “施術後の姿”堀は「お祭りだーい！」というタイトルでブログを更新。「毎年感謝の気持ちで、お祭りに参加させていただいてます」とお祭りへの参加を報告し、「こんなにたくさんの御神輿が出ての、大きなお祭りが地元に残っていることは、大変素晴らしいことだなと思い