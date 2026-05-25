送検のため警視庁原宿署を出る安達慎哉容疑者＝25日午前8時35分東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、警視庁捜査3課は25日までに、強盗未遂などの疑いで、栃木県矢坂市、アルバイト安達慎哉容疑者（20）と、同県栃木市、高校2年の少年（17）を含む計6人を逮捕した。うち1人が、匿名性が高い通信アプリで指示役と連絡を取っていたといい、警視庁は匿名・流動型犯罪グループの事件とみて調べている。6人の逮捕容