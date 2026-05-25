石油元売り大手・出光興産の子会社の原油タンカー「出光丸」が２５日正午頃にも、愛知県知多市沖の桟橋「伊勢湾シーバース」に到着する。２月下旬に中東情勢が悪化して以降、ホルムズ海峡を通過して日本に到着する最初の原油タンカーとなる。出光丸はパナマ船籍で全長３３３メートル。日本人乗組員３人が乗船し、船舶位置情報サイト「マリントラフィック」によると、２５日朝時点で伊勢湾内を航行している。出光興産によると、