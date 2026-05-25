Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２８）が２５日、都内で大手コンビニチェーン「ローソン」の「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に登壇した。佐野は同社の新ＣＭキャラターに就任。「ロゴが牛乳瓶のロゴなのでＭ！ＬＫと縁があるなと思っていました。今回就任できて運命だと思っています」と爽やかにあいさつした。会見の名称に合わせて「ハッピーすぎる」ことが話題になると、佐野は「先日ドラマを撮影していて、小学生の子たち