25日にABEMAで公開されたラリージャパン特別企画に、スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那が登場。シミュレーターでタイムアタックを行う企画のなかで、高木がレーシングスーツ姿を披露し、共演した人気お笑い芸人のチョコレートプラネット・長田庄平が驚く一幕があった。【映像】足はパツパツ！話題のレーシングスーツ姿（全身あり）ロケが行われたGRガレージに長田が訪れると、そこにはすでにシミュレーターに熱中す