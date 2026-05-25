ロックバンドGLAYのTERU（54）が25日までにXを更新。出身地である北海道・函館市などで進められている風力発電計画に関し、あらためて懸念を示した。TERUは4月22日の投稿で、「函館市民の水源地と周辺の生態系を風力発電計画から守りたい！」として計画中止を求めるネット上の署名運動を紹介。5月11日の投稿では現地の開発現場付近を訪れたことを報告し、「トラックは通れない道幅なので開発が進めばこの道は土砂崩れを防ぐための