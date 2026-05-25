内閣府の「高齢者の経済生活に関する調査結果」によると、高齢者の約4人に1人が「今後優先してお金を使いたいもの」として「子や孫のための支出」を挙げています。しかし、その出費が自身の生活を圧迫するケースも少なくありません。地方都市で一人暮らしをするヤスシさん（仮名・73歳）は、年金月16万円と約1,800万円の貯金があり、生活に不安はないはずでした。しかし、毎週末訪ねてくる娘と孫たちに「うれしい。だけど来ないで