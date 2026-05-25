5月15日より『君のクイズ』、5月22日より『ミステリー・アリーナ』が劇場公開中です。1週間違いでの上映スタートとなった両作は、パッと見のビジュアル以上に共通点が多い作品でした。「映画『君のクイズ』と『ミステリー・アリーナ』の共通点・ベストセラー小説が原作・生放送のクイズ番組が題材・原作者と監督が映像化の意義やハードルの高さを明言している」今は作品の解釈を内容の疑問への「回答」のように語る、「考察」の記