モデルの美香さんは5月25日、自身のInstagramを更新。体格のよい息子とのツーショットを公開しました。【写真】美香＆息子のツーショット「大きくなりましたねー」美香さんは「のりへいちゃん、純ちゃんと子供たちとみんなで集合〜！」とつづり、8枚の写真を投稿。友人家族と食事を楽しむ様子です。1、2枚目は「ラグビーをしていて体重100キロを目標に体を作っている」という息子に寄り添うツーショット。続けて「久しぶりに隣に座