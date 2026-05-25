2024年の夏、世界文化遺産に登録された「佐渡島の金山」新潟県信用組合は佐渡島の金山を守っていくため県に対し寄付金を贈りました。県信用組合では2025年、「寄付型の金利付き定期預金」などを展開していて保全活動に活用してほしいとしています。