新しいNISA（少額投資非課税制度）の普及によって、「長く持てる優待株」に注目が集まっています。短期売買で利益を狙うよりも、配当や優待を受け取りながら中長期で資産形成を進めたいという個人投資家が増えているためです。そのなかで人気なのが、配当と優待の両方を期待できる銘柄です。優待株は実際に優待を利用できるため、「保有しているメリット」を実感しやすい特徴があります。特に初心者の場合、値動きだけでなく優待を