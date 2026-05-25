「猫は液体」とはよく聞く言葉。わずかな隙間にスッと入り込むような、そのしなやかな体に驚かされることは少なくありません。今、Xで注目を集めている「茶太郎」こと「ちゃあ坊」くんが見せた姿も、まさにそんな猫の柔軟さを物語る驚きのフォルムでした。【写真】長ーーーーーーい猫床の上でゴロンと仰向けになり、無防備な“へそ天”ポーズを披露したちゃあ坊くん。その愛くるしい表情に目を奪われますが、ふと視線を体へ移すと