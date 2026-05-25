言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、海の恵みを感じるおいしい食材、街の景色を形作る大きな構造、そしてバラバラのパーツを一つにまとめる作業という、それぞれジャンルが異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ほ□□□□ものくみ□□ヒント：扇