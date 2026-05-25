「ハイエース」劇的進化に反響あり！街で見かけない日はないほど、私たちの暮らしを支えているトヨタの商用車「ハイエース」は、1967年の誕生以来、物流の主役や送迎車、趣味の相棒として愛されてきました。商用車の王様といえる現行の5代目モデルも、2004年の登場から現在に至るまで、使う人の声に応えながら着実に磨き上げられています。【画像】これが「改良版ハイエース」です！ 画像を見る（30枚以上）2026年2月に発売