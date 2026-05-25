デザイン刷新＆ラインナップ拡充で競争力向上ホンダのタイ法人であるHonda Thailand（ホンダ タイランド）は2026年5月22日、新型「シティ」および新型「シティ ハッチバック」を発表し、同日よりタイ国内で先行予約の受付を開始しました。今回のモデルは現行型をベースとした大幅改良モデルに位置づけられ、デザイン刷新に加え、先進装備やハイブリッドラインナップの強化が図られています。【画像ギャラリー】超いいじゃん！