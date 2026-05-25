歓喜の瞬間が、大きな話題を呼んでいる。セリエAの最終節が現地５月22日から24日にかけて開催され、コモは24日にクレモネーゼと敵地で対戦。４−１の快勝を収めた。セスク・ファブレガス監督が率いるコモは、昨季に22年ぶりのセリエA昇格を果たしたクラブ。迎えた昇格２年目、他会場の結果次第でクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性を残していた。最終節の試合終了後、選手たちはベンチ前に集まり、