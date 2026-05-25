今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【電子工作】何でもランウェイ』というBBコリーさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ランウェイの華やかさをご家庭でも手軽に味わえる装置を作りました！手のひらサイズの物なら何でもランウェイ！﻿【電子工作】何でもランウェイファッションショーでモデルたちが歩く「ランウェイ」。そんな華やかな舞台をミニサイズで作ってみたとの動画が投稿されていま