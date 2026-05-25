先週（5月18日週）の振り返り＝米ドル／円は159円前後の小動きに終始 介入開始の水準まで戻ってきた米ドル／円＝日米金利差拡大に連動 先週（5月18日週）の米ドル／円は、159円前後での小動きに終始しました（図表1参照）。原油などエネルギー価格の高値圏での推移が続く中で、インフレ再燃への懸念から米金利が上昇し、日米金利差（米ドル優位・円劣位）が拡大したことが米ドル高・円安を後押しする一方で、160円が近づく