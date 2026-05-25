サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(通称『日プ』『日本版プデュ』）の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の練習生・KINARI（釼持吉成）が25日、辞退を発表した。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生オーディション公式Xでは「練習生KINARIより辞退の申し出がありました。本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と発表した