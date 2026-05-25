S&P500は8週連続上昇、ダウ平均は年初来8回目の最高値更新を達成 先週（5月18日週）の米国株式市場では、S&P500は+0.88%、ナスダック100は+1.22%と、ともに週間プラスとなりました。これでS&P500は8週連続の週間上昇となり、2023年以来最長の連騰記録を更新しました。ダウ平均は、年初来8回目の最高値更新を達成しました。数字だけ見れば「買い一色」の週でしたが、市場の内側では複数の緊張が同時進行しています。