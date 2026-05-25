シンガー・ソングライターの幾田りらが、5月より、神戸・横浜・ソウルの3ヶ所6公演で開催した3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』のファイナル公演を、5月23日、24日にソウル・オリンピック公園 オリンピックホール公演にて開催。同公演のオフィシャルライブレポートが到着した。【ライブ写真】『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』5月23日＆24 ソウル公演の模様がたっぷり！■オフィシャルライブレポー