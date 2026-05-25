ＡＣＬ２制覇を達成したガンバ大阪の祝勝会に「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」が突撃！加地亮さんは後輩たちに次々とビールをかけられ、共に喜びを味わった。選手としてもコーチとしてもアジアの頂点に立った遠藤保仁さんの言葉に注目だ。 ▼ビールかけで大盛り上がり！初瀬選手は「このために帰ってきた」 関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩ