アメリカのトランプ大統領は「最終段階」にあるとしていたイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、「時間は我々の味方だ」などと、合意を急がないよう指示したと述べました。トランプ大統領は24日、イランとの交渉について、「秩序を保ちながら建設的な方法で進められている。時間は我々の味方だ」などとSNSに投稿し、「代表団に急いで合意するなと指示している」と明らかにしました。アメリカ軍によるイランの港湾封鎖に関して