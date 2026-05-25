スカイマークが国内の航空会社で初めて導入するボーイング737―8型機＝25日午前、羽田空港スカイマークは25日、国内の航空会社で初めて導入するボーイング737―8型機（MAXシリーズ）の披露式典を羽田空港で開いた。従来機より静かで、燃費に優れるという。28日の羽田―福岡便で運航を始める。737は、短・中距離路線を中心に飛ぶ世界中でベストセラーの双発ジェット機で、MAXシリーズは最新型。エンジンカバー後部がギザギザの