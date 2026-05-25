学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る財務省決裁文書改ざん問題で、自殺した元近畿財務局職員の妻側が、関連文書の一部を不開示とした国の決定を不服とし、取り消しを求めて大阪地裁に近く提訴することが25日、分かった。