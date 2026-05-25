東京都内の会社事務所に押し入り、金品を奪おうとした疑いで、20歳の男ら2人が逮捕されました。栃木県矢板市のアルバイト、安達慎哉容疑者（20）と19歳の男は先月、東京・新宿区の会社事務所に配達員を装って侵入し、40代の男性に熊よけスプレーを噴射するなどして、金品を奪おうとした疑いが持たれています。警視庁はこれまでに実行役の少年ら4人を逮捕していて、安達容疑者は犯行道具の準備役、19歳の男は運転役として関与したと