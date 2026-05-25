タレントの滝沢カレン（34）が24日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートでも親交が深いフリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）から贈られたプレゼントを披露した。この日、インスタグラムでドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（2024年）で共演以来交友が続く女優の松岡茉優、田中に誕生日を祝ってもらったと報告していた滝沢。ストーリーズには「みな実さんから頂いた世界一だいすきさくらんぼ