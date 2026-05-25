中東情勢の悪化後、初めてホルムズ海峡を通過した日本向けの原油タンカーが25日午前、名古屋港に到着しました。出光興産グループの大型の原油タンカー「IDEMITSU MARU」は25日、名古屋港の南の沖合にある原油タンカーを受け入れる施設に到着しました。このタンカーはサウジアラビアで原油を積んだ後、イラン側の許可を得て日本時間先月28日にペルシャ湾を抜け日本に向かっていました。アメリカのイラン攻撃以降、ホルムズ海峡を通