ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２４日（日本時間２５日）に本拠地シカゴでのジャイアンツ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打１得点だった。打率２割３分５厘。チームは５―８で敗れ、３連戦を１勝２敗と負け越し、勝率５割となった。１点先制した初回は先発左腕レイの外角高めのフォーシームに空振り三振。２―４の５回先頭は四球で歩くとさらに連続四球で無死満塁。モンゴメリーの二ゴロの間に生還し