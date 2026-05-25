レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２４日（日本時間２５日）に本拠地ボストンでのツインズ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、今季１号を放ち４打数２安打１打点、２得点だった。打率２割６分３厘。チームは５―６で敗れた。待望の今季初アーチを放ったのは０―１の２回先頭だった。右腕オバーのカウント１―２からの４球目、内角低めの８３・４マイル（約１３４・２キロ）のチェンジアップを豪快にすくい上げた。角度２