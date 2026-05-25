2026年5月の新商品5品まとめ(5月26日発売予定 )今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。 ローソン2026年5月の新商品まとめこれからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「1食分の野菜冷しちゃんぽん」(559円)「1/2日分の野菜が摂れる あんかけ焼