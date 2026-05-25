パラグライダーと小型飛行機が空中衝突し、パラグライダーが地面へと墜落していく恐ろしい瞬間を収めた動画が公開された。オーストラリアメディア・９ニュースが２５日、報じた。動画はインスタグラムユーザーの「＠ｓａｂ＿ｔｈｉ」、通称「サブリナ」によって投稿されたもので、オーストラリア北部の晴れ渡った空をパラグライダーで飛行しているサブリナさんの様子が映っている。すると突然、ブーンという音が聞こえた直後