女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が、２５日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。白いハートマークの絵文字を３つ並べて２枚のショットを載せた百田。ボリュームのある真っ白なワンピースを着て髪をポニーテールに結び、黒の大きなリボンをつけたガーリーな姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「ねーーーーーーんんほんっっとにかわいくてどうしよう」「